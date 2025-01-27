78 can için ilk itiraf: Masraflı diye yapmadık!

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmada dikkat çekici bir itiraf gün yüzüne çıktı. Otelin muhasebe departmanında çalışan Kadir Özdemir, yangın güvenlik sistemlerindeki eksikliklerin "yüksek maliyet" nedeniyle giderilmediğini kabul etti.

Önlem alınmadı

Özdemir'in ifadesine göre, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları tarafından 12 Aralık 2024’te otelde yapılan denetimde, sekiz ana başlıkta ciddi yangın güvenliği eksiklikleri tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesi için otel yönetimine rapor sunuldu.

Özdemir, raporu üst yöneticilere ilettiğini belirterek şunları söyledi:

"İtfaiyenin raporunda yer alan eksiklikleri yöneticim Ahmet Demir’e bildirdim. Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Görüşmenin ardından bana, 'İptal dilekçesi verin' talimatı geldi. Bu eksikliklerin giderilmesinin çok masraflı olacağı belirtildi. Genel Müdür Emir Aras da denetimin iptali yönünde karar alınmasını istedi."

Denetim raporu iptal edildi

İtfaiye raporunun ardından, 24 Aralık 2024 tarihinde otel yönetimi, denetim sürecinin iptali için Bolu Belediyesi’ne başvurdu. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024’te Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in talimatıyla denetim süreci iptal edildi. Ancak bu iptal kararının ardından, tespit edilen eksikliklerin giderilmediği ve kamu güvenliğinin hiçe sayıldığı ortaya çıktı.