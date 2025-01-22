Kartalkaya otel yangını: Bolu Belediyesi'nden 2 gözaltı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 11'e çıktı

Otelin küle döndüğü yangında, 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 51 kişi yaralandı.Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Grand Kartal Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir."

12 katlı Grand Kartal Otel küle döndü

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde kriminal arama çalışması yürüttü.