Kartalkaya otel yangınında dört sayfalık denetim raporu: İşte facianın sebepleri

Bolu’nun Kartalkaya kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın felaketiyle ilgili savcılık soruşturması devam ederken, olayın ihmallerle bağlantılı olduğu anlaşıldı. Hazırlanan raporlara göre, otel yönetimi yangına karşı gerekli tedbirleri almadı ve eksikliklerini gizleyerek yanıltıcı beyanda bulundu. Soruşturma, otel yönetiminin büyük sorumluluk taşıdığını ortaya koyuyor.

Birçok kritik güvenlik önlemi ihlal edildi

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri daha önce gelen şikayetler üzerine 2024 yılında oteli denetlemişti. Bu denetimler sonucunda, otel yönetiminin birçok kritik güvenlik önlemini ihmal ettiği ortaya çıkmıştı. Özellikle kayak pistleri ve mekanik sistemlerde üç yıl boyunca bakım yapılmadığı tespit edilmişti.

Ayrıca, otelde yaşanan elektrik arızalarına ve kayak pistlerinin bakımına ilişkin mevzuatta zorunlu olan donanımlı teknik personelin çalıştırılmadığı da belirlenmişti.

Ancak otel yönetiminin, bu eksiklikleri sakladığı ve yetkililere eksik ya da yanlış bilgiler sunduğu iddia ediliyor. Bu durum, hem otelin işletme ruhsatının devam etmesine hem de faciaya yol açan ihmallerin göz ardı edilmesine neden oldu.

Yangına karşı hiçbir önlem alınmamış

Yangının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından hazırlanan yangın inceleme raporu, otelin tamamen güvenliksiz bir ortam sunduğunu gözler önüne serdi.

Müfettişlerin rapora yansıttıkları diğer eksiklikler şöyle:

- Yangının başladığı anlaşılan restoran ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığı,

- İş yerinde aktif çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı,

- Otelin dış cephesinin ahşap malzeme kullanılarak kaplanmış olması ve otel içerisindeki zeminlerin halı, duvarların ağaç esaslı malzemeyle kaplanması sonucunda binanın yani hangi yükünün arttığı, bu durumun ise yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olduğu,

-İş yerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği,

-Yangın söndürme ve yangın kurtarma konusunda görevlendirilen çalışanlara özel olarak eğitim verilmediği,

- İş yeri acil durum eylem planında acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişilerin de göz önünde bulundurulmadığı,

-İş yerinde yangın ve kurtarma konularını da kapsayacak şekilde acil durum tatbikatı gerçekleştirilmediği,

- İş yerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmediği.”

Bu eksiklikler, yangının hızla büyümesine ve büyük bir felakete dönüşmesine neden oldu. Yangına ilk müdahale sürecinin gecikmesi, yeterli yangın söndürme sistemlerinin bulunmaması nedeniyle alevlerin kısa sürede otelin tamamını sardığı belirlendi.