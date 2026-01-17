'Kartalkaya yangın faciası' soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyordu, görevden alındı! Uludağ Alan Başkanlığı'nda görev değişimi
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında "şüpheli" sıfatıyla yer alan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.
17 Ocak 2026 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Çavuş'tan boşalan Uludağ Alan Başkanlığı görevine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.
Görevden alınan Bülent Çınar Çavuş, 21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.