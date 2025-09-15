Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar

Savcılık, tutuklu sanıklar otel sahibi Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmekten, 35 kişiyi de olası kastla kasten yaralama suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Otelin yönetim kurulu üyesi olan kızlara ve Bolu İl Özel İdaresi'ne "bilinçli taksir"den ceza talebi

Öte yandan otelin yönetim kurulu üyelerinden Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü yardımcıları Mehmet Salun ile Cemal Özer, otelin teknik sorumluları Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak çalışanları Reşat Bölük ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile 137 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları istendi.

Bolu İl Özel İdaresi personeli olan sanıklar Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel’in denetimlerde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları istendi.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri olan sanıklar İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında da çalıştırdıkları işçilerin otelde konaklamalarına izin verdikleri, sanıkların otelin yangın güvenliğinin bulunmadığını yapılan inceleme ve denetim neticesinde bilmelerine ve oluşabilecek neticeyi öngörebilmelerine rağmen vefat eden Eslem Uyanık, Şevval Şahin ve Esra Nazik’in otelde konaklamalarına izin vermek suretiyle ölümlerine neden oldukları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları istendi.

Şüpheli Enver Öztürk'ün beraati istendi

Şüpheli Enver Öztürk hakkında ise grill platenin bulunduğu show alanındaki aletlerin bakım ve denetiminden sorumlu olduğuna dair her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmaması gerekçesiyle hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan beraati istendi.