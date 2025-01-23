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Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi

Suudi Arabistan ve Katar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için gönderdiği taziye mesajında, "Bolu'da bir tatil yerinde yangın çıktığı ve bunun sonucunda ölü ve yaralıların olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verdi.

"Zatıalinize, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkına en derin ve en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullanan Suudi Arabistan Kralı, Allah'ın Türkiye'yi her türlü kötülük ve zarardan koruması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Al Sani, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Arap ülkelerinden daha önce Bahreyn, Mısır, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Kuveyt ve Filistin'in yanı sıra Hamas da Türkiye'ye taziyelerini iletmişti.

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