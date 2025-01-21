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Kartalkaya'da otel yangınında can pazarı: Kurtulmak için çarşafla camdan böyle sarktılar (Video)

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Otel yangınında can pazarı görüntülendi. Bazı tatilcilerin yangından kurtulmak için çarşafla camdan sarktıkları anın görüntüsü çıktı.

Haber Merkezi
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Kartalkaya'da otel yangınında can pazarı: Kurtulmak için çarşafla camdan böyle sarktılar (Video)
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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.


Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.

Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.


Yine görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı (Video)SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı (Video)Gündem

 

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