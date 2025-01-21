Kartalkaya'da yangın faciası! Azerbaycan’dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan'dan başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.