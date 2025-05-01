Kartalkaya'daki faciada yeni görüntü: Can pazarı sırasında araç kurtardılar

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın faciasının başladığı anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Yangında, otel çalışanları restoran bölümünde alevleri görünce, insanları uyarmak yerine en az beş kat aşağı inerek kapalı otoparka kaçıp, arabalarını kaçırdılar.

Yangının büyümesine neden oldu

Bilirkişi raporuna göre, o çalışanlar kapıyı aralıklı açsalardı içeriye yoğun bir hava akışı olmayacaktı. Arabalarını kurtarmak için kapının tamamen açılması yangının içeriye doğru büyümesine neden oldu.

Bilirkişi heyetinin tespitinde, "Çalışanlar yangın esnasında bazı müşterilere öncelik tanıdı. Görevli personelin otelde kalan müşterileri uyarmak yerine bireysel tercihleri doğrultusunda kullanması can kayıplarını artırdı." denildi.