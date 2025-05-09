  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Takip Et

Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla Kartalkaya’da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi bir ay uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararı ile birlikte Kartalkaya mevkiinde bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı. Karar, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.

Gündem
Tefecilere yönelik operasyon: 1 milyar TL değerindeki varlıklara el konuldu
Tefecilere yönelik operasyon: 1 milyar TL değerindeki varlıklara el konuldu
Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan’a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan’a seyahat uyarısı
Özel'den İmamoğlu sorusuna yanıt: Bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız
Özel'den İmamoğlu sorusuna yanıt: Bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız
İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB soruşturması: Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay adli kontrolle serbest
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay adli kontrolle serbest