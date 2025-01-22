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Kartalkaya'daki yangın faciasında aynı aileden 7 kişi öldü: 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada yakınlarını kaybedenlerden biri de avukat Yüksel Gültekin'di. Sabah olay yerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşen Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınının hayatını kaybettiği haberiyle yıkıldı.

Haber Merkezi
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Kartalkaya'daki yangın faciasında aynı aileden 7 kişi öldü: 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
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Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.

Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti.

Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.

Gültekin'in çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Gültekin, yangını söndürme çalışmaları sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.

Alevler 10 saat süren uğraşlarla söndürüldükten sonra, kimlik tespit çalışmaları başladı.

Yüksek Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınının yangında can verdiği haberiyle yıkıldı.

Gültekin'in çocukları Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin'le gelini Sena Gültekin ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı.

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