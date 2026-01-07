Kartepe'deki ünlü otel, 33 eksik sebebiyle mühürlendi!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Türkiye genelinde konaklama tesislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bu süreçte Kartepe'de bulunan The Green Park Otel de incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde yangın güvenliği, imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler tespit edildi.

Kartepe Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için süre verilen otelde, istenilen düzenlemelerin tamamlanamaması üzerine Mart 2025'te mühürleme işlemi uygulandı. Ancak işletmenin yargı yoluna başvurmasıyla birlikte mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Otel, geçici olarak konaklamayı kapattı.

33 eksiği olan otel mühürlendi

1 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yangınla ilgili eksikliği bulunan yapılara 31 Aralık 2025'e kadar süre tanınmıştı. Sürenin dolması üzerine Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü otelde yeniden denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, otelde yangın merdiveninin içeride olduğu ancak dışarıda bulunmadığı başta olmak üzere mevzuata aykırı toplam 33 eksiklik tespit edildi. Eksikliklerin giderilmediğinin tutanak altına alınmasının ardından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Belediye ekipleri, bugün otele giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi ve tesisi faaliyetten men etti.