  3. Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın." ifadesini kullandı.

