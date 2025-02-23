Kartopu atanlara kızıp araçtan indi: El freni çekilmeyen araç böyle kaza yaptı

İstanbul - Başakşehir'de akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu yol üzerinde kartopu oynayan iki kişi o sırada yoldan geçen hafif ticari araca doğru şaka amaçlı kartopu attı.

Aracına kartopu atılmasına sinirlenen sürücü, hızla araçtan inerek kartopunu atan iki kişiye tepki gösterdi.

O esnada kartopu atan iki kişiden birisi hızla oradan uzaklaşırken, diğer kişinin ise sürücüyü aracının kaydığı konusunda uyarması üzerine sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı.

Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.