Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme: Soruşturma 'Faili Meçhul' dairesine gönderildi

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Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, yıllar sonra yeniden gündeme gelen dosya kapsamında yapılan incelemelerin ardından soruşturma dosyası Faili Meçhul dairesine gönderildi.

Dosyanın bu aşamadan sonra yeniden inceleneceği, ölüm olayına ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra varsa yeni delillerin de değerlendirileceği öğrenildi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, cezaevinde yaşanan ölümün tüm yönleriyle araştırılması ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.