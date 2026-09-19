Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 2 tutuklama talebi

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Ergenekon soruşturması nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde dosyada feth-i kabir kararı alınmış, kabirden alınan örneklerle Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılmaya başlanmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman, eski Jandarma mensubu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, o dönem dosyayla ilgili takipsizlik kararı veren, sonraki yıllarda FETÖ'den ihraç edilen savcı Ali İşgören ve o dönem cezaevi savcısı olarak görev yapan, yine darbe girişiminden sonra FETÖ'den ihraç edilen Necip Doğan gözaltına alınmıştı.

2 kişi için tutuklama istendi

4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki Ali İşgören ve Necip Doğan için suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklama istendi.

Kasten öldürmeyle suçlanan şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ise yaş ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak ev hapsi istendi.