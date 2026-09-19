Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü, cezaevi müdürü ve vardiya amirinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya genişliyor.
Soruşturma kapsamında son olarak eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.
Soruşturmada dönemin eski savcıları Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklanırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım içinse ev hapsi kararı verilmişti.
Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.
Savcılık, Kozinoğlu'na verilen dil altı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu.