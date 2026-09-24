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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Adli Tıp’tan hırsızlık şüphelisi adliyede

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E., ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Adli Tıp’tan hırsızlık şüphelisi adliyede
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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.