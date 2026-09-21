Kaşif Kozinoğlu soruşturması | FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın Silivri Adliyesi’nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.