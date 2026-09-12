Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Gazeteci Selahattin Günday dahil 3 kişi tutuklandı

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 2'nci operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de düzenlenen 2'nci operasyonda 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanırken, İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan, Neşrin Kaya, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Kozinoğlu'nun ölümü yeniden soruşturuluyor

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma yeniden gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ekiplerin elde ettiği bulgular, incelenmek üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken bulguların ortaya çıktığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre Kozinoğlu'nun ceset bütünlüğünün bozulmadığı ve yumuşak dokuların bulunduğu aktarıldı.

Kozinoğlu'nun ölümü, o dönem "akut koroner yetmezlik" olarak kayıtlara geçmişti. Ancak ailesi ve kamuoyunda ölüm nedenine ilişkin çeşitli soru işaretleri oluşmuştu.

Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek ayrıntılı incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor.

Selahattin Günday ifadesinde ne söyledi?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday'ın ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Günday, ifadesinde Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümünün ardından yaşanan haber sürecine değindi.

İlk haberlerde ölümün kalp krizi ve doğal nedenlerle gerçekleştiğinin aktarıldığını belirten Günday, Kozinoğlu'nun avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat ile yaptığı görüşmenin ardından ölümün şüpheli olabileceğine ilişkin iddiaları haberleştirdiğini söyledi.

Günday, Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olabileceğini basına taşıyan ilk gazeteci olduğunu ifade etti.

Dönemin Ergenekon soruşturması savcılarından Fikret Seçen ile herhangi bir kişisel diyaloğunun bulunmadığını da belirten Günday, 2011 yılının kasım ve aralık aylarına ait 12 sayfalık haber dokümanını ifadesine ekledi.

Günday, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.