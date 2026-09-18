Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski savcılar ve koğuş arkadaşlarının da bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan ve kararın çıktığı sırada KKTC'de bulunan Kozinoğlu'nun eski koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye döndü.

Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

Uğur'u taşıyan uçağın saat 23.36'da havalimanına iniş yapmasının ardından pasaport kontrol noktasında gözaltı işlemi uygulandı. Hakkındaki kararı "son derece normal" olarak nitelendiren ve ifade vermek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Uğur, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.