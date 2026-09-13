Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri ifadeye çağrıldı

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler de incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, dizide yer alan bazı sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin olay arasında paralellikler tespit edildiği öğrenildi.

Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, fenomen dizi "Kurtlar Vadisi"nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ölümden iki gün önce yayınlanan bölüm dikkat çekti

Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edildiği belirlendi. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na, yanında bulunan İlhan isimli karakter tarafından "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler yöneltildiği tespit edildi.

Söz konusu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Şırıngayla enjeksiyon sahnesi dosyada

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde yer alan bir başka sahne de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin ekrana getirildiği belirlendi.

Mezarlık ve plaka görüntüleri de incelendi

Soruşturma dosyasında dizinin farklı bölümlerinde yer alan bazı görseller ve mesajların da mercek altına alındığı öğrenildi. 17 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan bir mezar taşının gösterildiği tespit edildi.

Dizinin 4 Şubat 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı bir aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.

İncelenen bölümlerin tamamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında üç senaristin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.