Rasim Ozan Kütahyalı’nın Kozinoğlu soruşturması açıklamasına savcılıktan yalanlama

Rasim Ozan Kütahyalı, “Kaşif Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi” soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne geldiğini duyurdu. Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YouTube yayınları ve yazıları nedeniyle soruşturma kapsamında bildiği hususları ve tanıklıklarını aktarmak için adliyede olduğunu belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı şu şekilde:

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.

Başsavcılık yalanladı

Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı’yı yalanladı. Başsavcılık, yaptığı açıklamda, Kütahyalı’nın ifade için değil ziyaret için adliyeye geldiğini bildirdi.

Açıklamada, “Rasim Ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır” ifadelerine yer verdi.