Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Tutuklanan Enver Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

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Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Enver Altaylı hakkında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Hakimliğin kararında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Enver Altaylı'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının talep edildiği belirtilerek, olay nedeniyle tutulan tutanaklar, dosyada yer alan tüm bilgi ve belgeler dikkate alındığında, şüphelinin suçu işlediğine dair somut olgulara dayalı kuvvetli şüphe nedenleri ile kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

Kararda, suçun şüpheli aleyhine değişme ihtimali, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun gerçekleştirilme şekli, atılı suçtan şüphelinin alabileceği muhtemel cezanın alt ve üst sınırı ile cezanın ağırlığı dikkate alındığında, şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin varlığı, kaçtığı veya saklandığı takdirde de firari olarak dosyayı sürüncemede bırakabilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Delillerin henüz toplanmadığı dikkate alındığında, şüpheli Altaylı'nın delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu, serbest kaldığı takdirde dosya içerisinde yer alan diğer şahıslar üzerinde baskı oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilen kararda, şüpheli Altaylı'nın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

İfadesi ortaya çıktı

Enver Altaylı, hakimlikteki sorgusunda, 9 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek televizyonlarda ve gazetelerde Kaşif Kozinoğlu'nun katili kendisiymiş gibi bir hava yaratıldığını öne sürdü.

Son 2 ayda adının geçtiği çok sayıda haber bulunduğunu ileri süren Altaylı, "Ortada 'infaz' kelimesinin dahi geçmediği bir metinden, benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor" beyanında bulundu.

Altaylı, FETÖ elebaşına gönderilmek üzere mektup yazmadığını iddia ederek, "Bu iddia konusu mektup, Kozinoğlu ölmeden 4 yıl önce yazılmıştır. Ayrıca ben Kaşif Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum. Kendisiyle ilgili hiç kimseye rapor vermedim" beyanında bulundu.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Altaylı, serbest bırakılmayı talep etti.