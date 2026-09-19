Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı

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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşına yönelik İstanbul ve Ankara’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alınarak Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi. Dönemin Başsavcı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan ise, 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.