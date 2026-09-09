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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.

Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.

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