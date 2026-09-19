Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait olduğu iddia edilen görüntüler çıktı (Video)

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Dosyaya yeni görüntüler girdi. Görüntülerin Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait olduğu iddia edildi.

İlk görüntüe Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman’ın yürüyüş halinde olduğu, görüntünün devamında Hasan Ataman’ın bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor.

İkinci görüntüde, Kaşif’in ambulans içerisinde bulunduğu sırada Hasan Ataman’ın Kaşif’in odasına girdiği ve odada bulunan kahve bardağını aldığı kayda geçiyor.

Her iki görüntünün de soruşturma kapsamında incelendiği; görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği kaydedildi.