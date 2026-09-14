Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü: Kurtlar Vadisi senaristleri ifade vermek üzere adliyeye geldi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Senaristler adliyeye geldi

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeleri alınacak.

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.

Dizideki karakter dikkat çekmişti

Dizide Kozinoğlu’ndan esinlenerek yaratıldığı öne sürülen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldi. Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’nun 123. bölümünde diziye girdi.

10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünden "Kaşif Kaşifoğlu" karakteri ölümle tehdit edilirken, 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

8 Aralık’ta ise dizide Kaşifoğlu’nun cezaevinde iğneyle öldürüldüğü sahne yayımlandı.

Mehmet Ali Birand, Kurtlar Vadisi ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu

Gazeteci Mehmet Ali Birand 2009 yılında Kurtlar Vadisi ekibini konuk etmiş ve Kaşif Kozinoğlu’nu sormuştu.

Mehmet Ali Birand’ın, “İlk yapımcı olan Osman Sınav’ın Atilla Uğur ile olan konuşması Ergenekon konuşmasına girmiş. Bu bir tesadüf mü?” sorusuna dizinin başrolü Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, “Kişisel ilişkisidir, bu konuda bir şey diyemem” diyerek cevap vermişti.

Bahadır Özdener ise “Kurtlar Vadisi Bumerang Diyarbakır’da çekildi. O dönem bölgenin istihbarat başkan yardımcısı yani tam unvanını bilmiyorum Atilla Uğur’du ve biz bunu sonradan öğrendik. O da Kaşif Kozinoğlu’nun kendi iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir. O kendi istihbaratları arasında yaşanmış bir çatışmanın medyaya yansımış haliydi” demişti

Özdener, “O dönem Çakıcı mevzusu çok gündemdeydi. Yine Kozinoğlu meselesi o yüzden gazetelere yansıdı. Arada Osman Sınav’ın adı geçmiş. Ben bunları Osman Sınav’a bir şeyler söylemek için söylemiyorum. Birileri buna evrak var gibi söylüyor ama bu mesele kendi istihbaratları arasındaki bir meseledir. Bu devletin içerisiyle ilgili bir meseledir bizle ilgili değildir. Ben şimdi bilgileri vereyim birileri 150 bölümlük Kurtlar Vadisi gibi bir dizi yazsın. Bu mümkün değildir” sözlerini kullanmıştı.

Cüneyt Aysan, “Bu bize yapılan bir haksızlık. Devletin kurumları işini gücünü bırakacak senaryo mu yazacaklar? Bu kadar basit bir şey mi? Biz dizi yazacaksınız, bunu tutturacaksınız? Bunu 150 bölüm sürdüreceksiniz Bu çok zor iş” diyerek sitem etmişti.

Ne oldu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de arasında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Bu arada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.