Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.
Ambulans şoförü serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.