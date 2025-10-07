  1. Ekonomim
  Kasımpaşa'dan Fatih Saraç açıklaması: Kulübümüzle ilgisi bulunmamaktadır
Kasımpaşa'dan Fatih Saraç açıklaması: Kulübümüzle ilgisi bulunmamaktadır

Kasımpaşa Kulübü, hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kulübün farklı tüzel kişilikler olduğunu ve başkan Mehmet Fatih Saraç'ın kulüp ile herhangi bir ilgisi olmadığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan Fatih Saraç açıklaması: Kulübümüzle ilgisi bulunmamaktadır
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen soruşturmada adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulüple ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten Başkan Hasan Hilmi Öksüz'ün imzasıyla konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa; semtimizin güzide kulübü olup 2002-2003 sezonundan itibaren yönetimimizde bulunduğu süreçte 3. ligden Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle birlikte emek ve katkımız bulunmaktadır.

2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Futbol Şubemiz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş bünyesinde Kasımpaşa A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başlamış, Kasımpaşa Spor Kulübü ise amatör branşlarda faaliyetini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir.

Kasımpaşa Spor Kulübü; Spor kulübü statüsünde amatör branşlarda faaliyet göstermekte olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler ile farklı tüzel kişiliklerdir. Bu nedenle basın ve yayın kuruluşlarında soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif faaliyetler ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisi bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

