Kaşıntı şikayetiyle doktora giden çocuğun burnundan zeytin çekirdeği ve pipet çıktı

Kahramanmaraş’ta yaşayan 11 yaşındaki Davut Emirhan Altunbay, burun kaşıntısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Yapılan muayenede burnunda yabancı cisim tespit edilen Altunbay’ın, ameliyatla burnundan zeytin çekirdeği ve plastik pipet parçası çıkarıldı.

Aile, çocuklarının sürekli burnunu kaşımasından şüphelenerek Özel Sular Akademi Hastanesi’ne başvurdu. Muayene sonrasında operasyona alınan Davut Emirhan Altunbay’ın burnundaki cisimler hekimleri de şaşırttı.

Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı, ilk muayenede yalnızca zeytin çekirdeği tespit ettiklerini, ancak ameliyat sırasında plastik bir pipet parçası daha bulduklarını belirtti.

Dr. Atlı, “Burnun sağ tarafından bir zeytin çekirdeği çıkardık. Daha sonra kontrol ederken plastik parçası olduğunu fark ettik ve onu da çıkardık. Burnunu sık kaşıyan çocuklarda yabancı cisim olasılığı mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle burun tıkanıklığı ve kötü koku durumlarında vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır” dedi.

Davut Emirhan’ın annesi Hacer Altunbay ise oğlunun burnundan çıkanları görünce çok şaşırdıklarını ifade ederek, “Burnunda kaşıntı ve zaman zaman kanama olunca hastaneye geldik. Doktorlar zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıkardı. Şu an durumu iyi. Benzer şikayetleri olan çocukların mutlaka doktora götürülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.