Kask takan motosiklet sürücülerine akaryakıt indirimi! 1 Ocak’ta başlıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık, kask takan motosiklet sürücülerinin yüzde 5 indirimli yakıt almaları için akaryakıt istasyonlarıyla protokol imzaladı.

Motosiklet sürücüleri indirimli yakıt alacak

Motosiklet kazalarında yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmek için kask takan motosiklet sürücülerinin indirimli yakıt almaları amacıyla İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında ilçedeki akaryakıt işletmecileri bir araya geldi.

9 akaryakıt işletmecisi bir araya geldi

Yapılan protokolle, 1 Ocak'tan itibaren 3 ay boyunca kaskları takılı şekilde yakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirim uygulanacak.

Protokol töreninde konuşan Kaymakam Soylu, İslahiye'de 2024'te meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğine, 200'e yakın kişinin yaralandığına dikkati çekti.

Yılbaşından itibaren başlıyor

Hem bölge hem de Türkiye için örnek olacak projeye imza attıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, bu kaskları takmak. Bizler de güvenlik güçleri kanallarıyla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hem de çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren 3 ay süreyle kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz, yüzde 5'lik indirimden faydalanacaklar ve bu indirimden çok kısa süre sonra da kask alacak para çıkar diye düşünüyorum. Projeye destek olan akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."