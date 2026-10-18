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Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP’den istifa etti

Şırnak’ın Kasrik Belde Belediye Başkanı Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP’den istifa etti
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Şırnak’ın Kasrik Belde Belediye Başkanı Sadun Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti.

Partisiyle yollarını ayıran Şanlı’nın, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmesi bekleniyor.

CHP’den istifa eden Şanlı’nın, belediye başkanlığı görevine devam edeceği ve beldedeki çalışmalarını bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceği belirtildi. İstifanın gerekçesine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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