Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan "Virat" isimli gemiyi Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı.
Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.
