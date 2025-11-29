  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
Takip Et

Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan "Virat" isimli gemiyi Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
Takip Et

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı.Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor - Resim : 1

Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

Gündem
Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci için kararlılığımız tam
İmamoğlu, Özgür Özel'e tebrik mesajı
İmamoğlu, Özgür Özel'e tebrik mesajı
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti 
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti 
Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında 3 tutuklama
Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında 3 tutuklama
Cemal Enginyurt'tan Gürsel Tekin'e sert yanıt
Cemal Enginyurt'tan Gürsel Tekin'e sert yanıt
Destici: ABD ve İsrail takmış tasmayı, nereye çekerse PKK oraya gidiyor
Destici: ABD ve İsrail takmış tasmayı, nereye çekerse PKK oraya gidiyor