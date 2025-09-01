Kastamonu-Karabük sınırında orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırındaki Güllüce köyündeki orman yangını sürerken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye sevk edilen helikopter ve arazözlerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü

Bunun yanında Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının sıçradı. Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.

Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangının sıçradığı köy havadan görüntülendi.