  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kastamonu Valiliği'nden 3 kişi ile batan tekne ile ilgili açıklama
Takip Et

Kastamonu Valiliği'nden 3 kişi ile batan tekne ile ilgili açıklama

Kastamonu Valiliği tarafından Karadeniz'de batan teknedeki 3 kişinin bulunması ile ilgili başlatılan çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, arama çalışmalarının 2 helikopter ve çok sayıda personel ile yürütüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kastamonu Valiliği'nden 3 kişi ile batan tekne ile ilgili açıklama
Takip Et

Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 3 kişinin bulunması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Denizde kurtarılan 3 diğer vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, kayıp 3 kişinin bulunması için 2 helikopter ve çok sayıda personelin katılımı ile arama çalışmasının hem denizde hem de karada sürdürüldüğü ifade edildi.

Jandarma SAK timinin de bölgeye intikal ettiğinin belirtildiği açıklamada;

"11 Ağustos günü, Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu açıklarında, Ö.K. isimli şahsın idaresindeki tekne, içinde bulunan 6 kişi ile birlikte saat 18.30 civarında, karadan yaklaşık 2 mil açıkta su alarak batmıştır. Batan teknede bulunan altı kişiden üçü, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, Cide Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. Batan teknedeki kayıp üç vatandaşımızın bulunması için, olayın öğrenildiği andan itibaren TCSG Bartın 22. Bot Komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelimiz tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine 12 Ağustos tarihinde 3 Sahil Güvenlik botu (21 personel) tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 Sahil Güvenlik Timi (7 personel) tarafından karadan devam edilmekte, 1 Sahil Güvenlik dalış timi (5 personel) tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK dalgıç timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Kastamonu AFAD (4 personel ve 1 dron), UMKE (5 personel) ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 tim ve 2 asayiş timi ve bölgedeki balıkçılar destek vermektedir" denildi.

Alman devi İngiltere'de yaşanan olayların ekonomik etkilerine dikkat çektiAlman devi İngiltere'de yaşanan olayların ekonomik etkilerine dikkat çektiKüresel Ekonomi

 

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 24 saatte 11 bin 108 yolcu kullandıÇukurova Uluslararası Havalimanı'nı 24 saatte 11 bin 108 yolcu kullandıEkonomi

 

Gündem
Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servise saldırı: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servise saldırı: Ölü ve yaralılar var
Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede
Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede
TVF bünyesindeki İzmir Limanı satışı için BAE’li ADP ile görüşmeler sürüyor
TVF bünyesindeki İzmir Limanı satışı için BAE’li ADP ile görüşmeler sürüyor
Bakan Fidan, Blinken'le görüştü: 'Bölgede artan gerilim endişe verici'
Bakan Fidan, Blinken'le görüştü: 'Bölgede artan gerilim endişe verici'
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
9 kişiye mezar olan katliam gibi kazada ön rapor çıktı!
9 kişiye mezar olan katliam gibi kazada ön rapor çıktı!