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Kastamonu Valiliği'nden fırtına açıklaması: Rüzgar hızı saatte 98,6 kilometreye çıktı

Kastamonu Valiliği’nden dün gece saatlerinde etkili olan fırtına ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi ilçesinde rüzgar hızının saatte 98,6 kilometreye çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Kastamonu Valiliği'nden fırtına açıklaması: Rüzgar hızı saatte 98,6 kilometreye çıktı
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Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu’da dün gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Yaşanan fırtına ve yağışla ilgili Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi ilçesinde rüzgar hızının saatte 98.6 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Kastamonu’da son 24 saatte en çok yağışı İnebolu aldı, rüzgar hızı ise en kuvvetli İhsangazi’de ölçüldü. Kastamonu'da özellikle Karadeniz sahil şeridinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. MGM verilerine göre, son 24 saatte İnebolu 61.2, Abana 54.1, Bozkurt 50.2, Doğanyurt 38.9, Cide 31.2 milimetre/metrekare yağış aldı. Son 24 saatte rüzgar hızı ise İhsangazi'de 98.6, Taşköprü'de 80.6, Seydiler'de 76.0, Daday'da ise 64.1 km/h olarak kayıtlara geçti” ifadelerine yer verildi.

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