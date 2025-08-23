  1. Ekonomim
Kastamonu'da 4 ilçede denize girmek yasaklandı

Kastamonu’da Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Kastamonu'da 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede denize girme yasağı getirildi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, dalga boyu yüksekliği nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

