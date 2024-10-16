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Kastamonu’da feci kaza! Öğrenci servisi tırla çarpıştı: Yaralılar var

Kastamonu’da öğrencileri taşıyan servisin TIR'la çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Merkezi
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Kastamonu’da feci kaza! Öğrenci servisi tırla çarpıştı: Yaralılar var
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Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğrencileri taşıyan bir servis, TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

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