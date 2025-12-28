  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı
Takip Et

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı
Takip Et

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Gideros mevkisinde etkili olan sağanağın ardından kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bartın-Cide kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ulaşımın, 13-15. kilometreleri arasında Abdulkadir köy yolu üzerinden servis yolundan sağlandığı aktarıldı.

Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybettiEhliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybettiGündem
Milli Savunma Bakanlığı: 2025 terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl olduMilli Savunma Bakanlığı: 2025 terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl olduGündem