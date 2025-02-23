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Kastamonu'da kar nedeniyle 678 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 678 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Kastamonu'da kar nedeniyle 678 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 678 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 85, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 37, Daday'da 20, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 21, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 20, Seydiler'de 5, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 45 ve Tosya'da 6 olmak üzere 678 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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