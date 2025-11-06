  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kastamonu’da kaybolan anne ve oğluna ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Takip Et

Kastamonu’da kaybolan anne ve oğluna ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun, ilçeden yürüyerek ayrıldıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kastamonu’da kaybolan anne ve oğluna ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Takip Et

Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülüyor.

Ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) anne ve oğlunun son olarak görüldüğü yollar ile Köseali köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık veriyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Trump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdiTrump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdiDünya
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğarTrump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğarDünya

 

Gündem
Gazeteciler İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Gazeteciler ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
AYM ihlal kararı vermişti: Tayfun Kahraman'ın "yeniden yargılanma" talebi reddedildi
Mahkeme, Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanma talebini reddetti
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem