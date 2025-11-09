Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan yedi gündür haber alınamıyor

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara 4 iz arama köpek timi de eşlik etti.

Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri İlişi Çayı'nda aramalarını sürdürüyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevre köylerde yürütüyor.