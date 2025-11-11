Kastamonu'da kayıp anne-oğul dokuz gündür aranıyordu: Beş yaşındaki Osman ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Meteoroloji TOKİ Konutları'nda yaşayan Huriye Helvacı, 2 Kasım günü beş yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı yanına alarak evden ayrılmıştı. Kendilerinden bir daha haber alınamayan anne ve oğlu için yakınlarının ihbarı üzerine geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Arama çalışmaları anne için sürüyor

AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerinin katıldığı kapsamlı arama çalışmaları, ilçenin geniş bir coğrafyasında devam ediyordu. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kayıp beş yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bu gelişmenin ardından ekipler tüm dikkatlerini ve arama gücünü kayıp anne Huriye Helvacı'yı bulmaya yoğunlaştırdı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Kastamonu Valiliği de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir."

Kayıp kadının abisi açıklamalarda bulundu

Ailenin o bölgede herhangi bir akrabasının bulunmamasına rağmen, anne ve oğlunun ilçe merkezi yerine 16 kilometre uzaklıktaki ıssız bir yola yönelmesi soru işaretlerine neden oldu. Kayıp kadının ağabeyi Hüseyin Hıra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hıra, kardeşinin bu yolu seçmesine anlam veremediklerini belirtti. Hıra, ATV muhabiri Mahmut Erdoğan'a yaptığı özel açıklamada, "Burada hiçbir akrabamız yok bizim. Buradan yukarıya gidiyor, yukarıdaki kameralar görüyor" diyerek, kayıp anne ve oğulun o istikamette gidebileceği hiçbir tanıdıklarının olmadığını vurguladı.

"Annenin psikolojik problemi yoktu"

İstanbul'dan gelerek arama çalışmalarına katılan Hüseyin Hıra, kardeşiyle en son bir ay önce annelerinin hastalığı nedeniyle telefonda görüştüğünü, aralarında ciddi bir problem olmadığını dile getirdi. Hıra, "Bize bir şey bahsetmedi. Yani bir problemi de yoktu" ifadelerini kullanarak, kardeşinin kendi isteğiyle kaybolmasına neden olacak bir durum olmadığını söyledi.

Ancak, abinin açıklamalarında çarpıcı bir detay da ortaya çıktı ve Huriye Helvacı'nın daha önce psikolojik ilaçlar kullandığı, ancak son zamanlarda bu ilaçları bıraktığı öğrenildi. Hüseyin Hıra, annelerinin de kızının ilaçları bıraktıktan sonra daha agresifleştiğini söylediğini aktardı.