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Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdükten sonra canına kıydı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G., annesi Şaizer G.'yi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Haber Merkezi
AA
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Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdükten sonra canına kıydı
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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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