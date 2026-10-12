  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
Takip Et

Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
Takip Et

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 

Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü - Resim : 1Çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla 4 kişiye ateş açtı.

Ateş açılan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.