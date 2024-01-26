Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı.
Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.