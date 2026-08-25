Katar: ABD-İran görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanmadı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Doha'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Sözcü, Katar'ın ABD-İran geriliminde ilgili taraflarla iletişimi koruduğunu ve her iki tarafın yeniden görüşmelere başlamasını kolaylaştırmak için çalıştığını belirtti.

Doha'nın arabuluculuk çabalarına devam ettiğini ifade eden sözcü, buna karşın şu ana kadar yeni bir ilerleme sağlanmadığını söyledi.

Katar ayrıca ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını tek taraflı olarak nitelendirdi ve sorunun arabuluculuk yoluyla çözülmesini desteklediğini bildirdi.