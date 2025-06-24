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Katar hava sahasını kapattı! Avrupa’dan gelen uçaklar İstanbul'a indi

Hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen Katar uçakları, hava sahasının yeniden açılmasının ardından başkent Doha’ya hareket etti.

Haber Merkezi
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Katar hava sahasını kapattı! Avrupa’dan gelen uçaklar İstanbul'a indi
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Katar’ın hava sahasını kapatmasının ardından Qatar Airways’e ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Edinilen bilgilere göre, İran’ın Katar’daki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından alınan hava sahası kapatma kararı üzerine söz konusu uçaklar gece saatlerinde İstanbul’a iniş yaptı.

Uçaklara, yakıt takviyesi ve ikram hizmetleri verildi

İstanbul Havalimanı'nın çeşitli bölgelerinde park pozisyonunda bekleyen uçaklara, yakıt takviyesi ve ikram hizmetleri verildi. Katar'da hava sahasının yeniden açılması kararı sonrası uçaklar başkent Doha'ya hareket etti.

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