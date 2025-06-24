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Katar uçakları, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı

İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Katar uçakları, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı
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İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Katar Havayolları'na ait uçaklar İstanbul ve Ankara'ya yönlendirilmişti.

İran - İsrail savaşında ateşkes ilan edilmesinden sonra İstanbul Havalimanı'nda bekleyen uçaklar yeniden havalandı. İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Katar Havayolları'na ait 10 uçağının 7 tanesi saat 07.30 sıralarda Doha'ya hareket etti.

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